Curitiba é a terceira cidade com o melhor ambiente de negócios do Brasil, segundo o Índice de Concorrência dos Municípios (ICM), divulgado na quinta-feira (24,) pelo Ministério da Economia. A liderança ficou com Sorocaba (SP) e o segundo lugar com Belo Horizonte (MG).

A cidade do sudeste do estado de São Paulo alcançou 582,7 pontos numa escala de 0 a 1.000. Belo Horizonte obteve 581,8 e Curitiba, 541,2. A média nacional foi de 473 pontos.

O ranking, na sua primeira edição, levou em conta dados de 61 municípios com mais de 500 mil habitantes e considerou 450 indicadores que avaliam leis, ferramentas e ações administrativas para fomentar a atração de investimentos.

O conjunto de indicadores estão distribuídos em nove temas principais: empreendendo no município; infraestrutura e uso do solo; construindo no município; qualidade da regulação urbanística; liberdade econômica; concorrência em serviços públicos; segurança jurídica; contratando com o poder público e tributação.

Nos itens ‘empreendendo no município’ e ‘liberdade econômica’, Curitiba foi a melhor pontuada.

