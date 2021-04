Logo mais, ainda nesta quarta-feira, a Prefeitura de Curitiba vai editar um novo decreto para regulamentar as medidas contra a covid-19 que deverão ser adotadas nos próximos dias. Na noite de ontem, terça-feira (13), o Governo do Paraná já divulgou novas regras que são seguidas por municípios com mais de 50 mil habitantes, oficializando, por exemplo, a diminuição do toque de recolher.

Nesta quarta-feira (14) termina a validade Decreto 650/2020 que instituiu a volta da Bandeira Laranja na capital, após 23 dias em Bandeira Vermelha / Lockdown. A expectativa é que a Bandeira Laranja seja renovada, com atualizações.

Na última sexta-feira o decreto atual recebeu uma atualização, ampliando o horário de funcionamento de alguns setores, mas não teve sua validade alterada.

Curitiba tem observado uma melhora considerável no número de casos e mortes por covid-19 nos últimos dias, apesar do quadro ainda ser muito preocupantes. Nos últimos dias foram desativados leitos exclusivos para tratar dos efeitos do coronavírus. Atualmente a lotação está em 94% da capacidade total.

No boletim divulgado nesta terça-feira a Secretaria Municipal da Saúde confirmou 646 novos casos de covid-19 e 39 óbitos de moradores da cidade infectados pelo novo coronavírus. Trinta e um destes óbitos ocorreram nas últimas 48 horas. Com os novos casos confirmados, 182.510 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia.