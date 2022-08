Curitiba, e todo o restante do Paraná, seguem em alerta laranja de temporal nesta segunda-feira (08). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a faixa de alerta de tempestade vale para quase todo o Paraná para, pelo menos, até o meio dia desta segunda-feira. Não se descarta, inclusive, a queda de granizo em todo o estado, conforme a previsão do tempo.

Segundo o Simepar, a temperatura em Curitiba hoje fica entre os 13ºC e os 19ºC, com chance de chuva ao longo do dia. Para os próximos dias a previsão do tempo para Curitiba aponta queda na temperatura.

Nesta terça-feira (09) o Simepar aponta mínima de 13 e máxima de 15ºC. Para o restante da semana o frio deve ser ainda maior, com mínimas de 9ºC pelo menos até sexta-feira (12). A chuva, porém, segue apenas até quarta-feira (10).

“Há uma grande concentração de nebulosidade sobre o Paraná e também em parte do Sudeste e do Centro-Oeste, condição está favorecida pelo fluxo de umidade até essas regiões”, explicou a meteorologista Lídia Mota, do Simepar.

Alerta laranja de tempestade

O alerta laranja de temporal emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia engloba chuva entre 30 e 60 mm/h, ventos intensos (60-100 Km/h) e queda de granizo. Há ainda risco de corte de energia elétrica queda de árvores e de alagamentos.

Os alertar são divididos em uma escala de cores que vai do Verde, o mais fraco, amarelo, laranja e vermelho, o mais grave.

O que fazer em caso de temporal?