As temperaturas mais elevadas nos últimos dias em Curitiba e na Região Metropolitana já está indo embora. Um alerta amarelo para temporal com perigo de queda de galhos de árvore, alagamento e descargas elétricas foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia ( INMET ) na segunda-feira (14).

De acordo com o alerta que abrange Curitiba, Região Metropolitana e litoral do Paraná, o perigo se estende até a terça-feira (15), às 10h. A previsão que a chuva pode ter entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos podendo alcançar 60 km/h.

Ao longo dos próximos dias, uma área de baixa pressão e uma frente fria prometem mudar a previsão do tempo. Entre quinta (17) e sexta-feira (18) haverá uma queda relevante na média de temperatura na capital. A máxima, por exemplo, é de 30ºC na quinta, mas vai a 20ºC na sexta.

O que fazer em caso de temporal

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).