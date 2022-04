A semana vai ser de tempo nublado e com chance de temporal em Curitiba. Mais uma vez, o sol não deve aparecer com grande intensidade. A segunda-feira (04), começou nublada na região de Curitiba. Uma frente fria avança e aumenta o risco de temporais nas regiões paranaenses.

A condição pré-frontal é de aquecimento em algumas áreas, como entre o leste/litoral e na faixa norte do Estado. Porém, entre o noroeste, oeste, sudoeste e o centro-sul do Paraná, chove no decorrer da manhã. A partir da tarde as chuvas se espalham, com condições para tempestades em alguns pontos.

De acordo com o Simepar, a segunda na capital vai se manter nublada durante todo o dia, com chance de chuva no meio da tarde. Não deve ser algo forte, mas com possibilidade de ventos de 36 km/h. A máxima na temperatura não passa de 22° graus. Durante a semana, com a chegada da frente fria, o tempo não deve melhorar. O moletom e a coberta estarão juntos nos próximos dias.

Já no litoral, o tempo vai ser semelhante ao de Curitiba. Nesta segunda, chance de chuva um pouco mais forte em Guaratuba. A máxima não deve ultrapassar 25°graus. Para o interior, existe alerta de tempestade. Em Foz do Iguaçu, o dia amanheceu chuvoso e deve permanece até o fim.