Curitiba está em alerta amarelo de temporal, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta, valido para praticamente todo o Paraná, exceto o litoral, vale a partir das 15h e segue pelo menos até a manhã de terça-feira (06), véspera do feriado de 7 de Setembro. A previsão do tempo para Curitiba indica que o tempo vai fechar entre segunda e terça-feira (06).

Segundo o Simepar um grande volume de chuva é previsto para esta terça-feira. Curitiba pode registrar quase 30 milímetros de água e temperaturas entre 14 e 10ºC. Nesta segunda-feira, o tempo segue carrancudo.

“O acumulado de chuva começa a ficar mais significativo no Estado. A tendência é de termos algumas pancadas de moderadas a fortes, inclusive acompanhadas de trovoadas”, disse o Simepar em um informativo sobre as condições do tempo.

Para terça-feira: chuva. “Na terça-feira o tempo segue bastante instável nas regiões paranaenses. Os prognósticos indicam a ocorrência de algumas pancadas fortes de chuva, inclusive com acumulado bem expressivo ao longo do dia”, reforçou o Simepar.

Alerta amarelo de temporal

O alerta amarelo do Inmet avisa as áreas em destaque amarelo do Paraná para o risco de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, risco de ventos intensos entre 40 e -60 km/h. Além disso, o alerta tem baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

