O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de perigo para o acumulado de chuva, válido a partir das 12h deste sábado (19) e pelas 12 horas seguintes, para Curitiba e Litoral do Paraná. Também já havia sido emitido pelo Inmet um alerta sobre a ocorrência de chuvas intensas, iniciado na noite de sexta-feira (18) com validade até o início da tarde deste sábado. A previsão para a região é de chuva forte e com rajadas de vento de até 38 km/h.

De acordo com o INMET, o acumulado de chuva no período deve ficar entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. Com toda essa água, há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios.

Aviso da Marinha

A Marinha do Brasil também faz um alerta para a região Sul do país. São esperados ventos fortes na direção Leste a Nordeste, com intensidade de até 75 km/h (40 nós), na faixa litorânea entre os estados de Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, ao sul de Arraial do Cabo, entre a manhã de sábado (19) e a noite de domingo (20),

A recomendação é para que os navegantes consultem informações antes de se dirigirem ao mar e solicitem divulgação às comunidades de pesca e esporte e recreio.

Para se proteger

Evite enfrentar o mau tempo.

Observe alteração nas encostas.

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas.

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).