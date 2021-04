Curitiba segue um ritmo de esfriamento nesta terça-feira. A mudança no tempo começou ontem, segunda (12), e segue até amanhã, quarta. Pela manhã, na região da capital e seus municípios limítrofes, o dia começou com bastante nebulosidade, com temperaturas amenas. Puxar aquele cobertor já virou rotina.

O tempo segue nesse ritmo até quarta, quando fica mais frio e a nebulosidade prevalece. As temperaturas devem variar entre 14°C e 19°C neste terça. “A presença da nebulosidade mais baixa, aquela que não deixa o sol aparecer, prevalece dos Campos Gerais até o Litoral. Existe a possibilidade de garoa e chuvisco em toda região”, disse Samuel Braun, meteorologista do Simepar.

No Litoral do Paraná a mínima prevista é de 20°C e a máxima de 25°C. No Norte, Noroeste, Oeste e Sudoeste, bem como na região Central, a média de temperatura sobe e o calor prevalece, com chance de pancadas de chuva ao longo do dia. Foz do Iguaçu e Guaíra podem ter máximas beirando os 32C.

Para quarta a situação muda pouco. Nos Campos Gerais e região Leste as temperaturas variam muito pouco e segue a tendência a chuviscos ocasionais. Os termômetros registram médias abaixo dos 20°C. No restante do estado o tempo segue sujeito a pancadas de chuva a partir da tarde muito pela temperatura mais elevada.