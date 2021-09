A prefeitura de Curitiba decidiu que, após a aplicação de 400 mil vacinas desde o início da campanha contra a covidd-19, encerrar as atividades no Pavilhão da Cura, localizado no Parque Barigui. O último dia de aplicação será neste sábado (18), mas a imunização contra covid-19 continuará sendo feita normalmente nos demais pontos de vacinação da capital. A primeira dose foi aplicada pela Márcia Huçulak, no dia 20 de janeiro.

+Leia mais! Como fica a vacinação de adolescentes em Curitiba? Prefeitura tem definição

Segundo a Prefeitura de Curitiba, o Pavilhão foi um importante ponto para imunização dos curitibanos na fase mais aguda da pandemia. O encerramento das atividades acontece numa fase que Curitiba já chamou toda a sua população adulta (com 18 anos ou mais), atingindo uma cobertura de 97% com ao menos uma dose e 54,8% com duas doses ou dose única.

O Pavilhão da Cura funcionará até este sábado (18) com a aplicação da dose de reforço para os idosos acima de 70 anos e depois o espaço será devolvido aos concessionários.

