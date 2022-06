Choveu.. mas choveu MUITO em Curitiba e em todas as regiões do Paraná nas últimas 24 horas. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), em alguns municípios chegaram a registrar cerca de 100mm de precipitação acumulada, valor facilmente equivalente a média de muitos meses do ano. Pra esta quinta-feira a previsão é de ainda mais chuva. Em Curitiba foram cerca de 50 mm.

O alerta fica justamente por conta da chuva contínua, que encharca o solo e faz aumentar consideravelmente o risco de deslizamentos de terras, quedas de barreiras, alagamentos, enxurradas e acidentes em rodovias.

O dia segue chuvoso, segundo o Simepar, por conta do gradual e lento avanço das áreas de instabilidade pelo Paraná. “A tendência é de que a precipitação ser expressiva em vários setores, com valores acumulados acima dos 30 mm em muitas cidades. Inclusive não se descarta transtornos a população, com alagamentos em alguns municípios”, diz o órgão.

As temperaturas na região de Curitiba variam de 13°C a 16°C, enquanto no Litoral do Paraná a mínima fica em 15°C e a máxima em 18°C. Para os Campos Gerais, a previsão é semelhante, com variação de 13°C a 15°C. O friozinho segue em toda a metade Sul do Estado, com mínima de 10°C em Pato Branco e também em Foz do Iguaçu.

E sexta?

Nesta sexta-feira, a chuva perde intensidade no Paraná, mas o céu segue com presença de muita nebulosidade. Especialmente entre a região central e o leste paranaense ainda há condição para registro de chuviscos/chuvas fracas, em função dos ventos que transportam umidade do oceano. Temperaturas continuam amenas.

No interior esquenta um pouco mais, principalmente no oeste e no noroeste (onde o sol aparece durante a tarde).