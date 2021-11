Durante o dia, as estruturas das atrações do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2021 podem até passar despercebidas em meio ao ir e vir das ruas e parques. Mas à noite, os testes de luz cênica já dão um gostinho de como o cenário da cidade irá mudar a partir de 18 de novembro, com o início da programação.

No primeiro parque da capital, o Passeio Público, contornos de luz já foram testados nos portais, na ponte pênsil, ao redor de lagos e na Ilha dos Poetas, que será o palco de autos nos fins de semana dentro da programação do Natal Condor. Em outra ilhota está a árvore de Natal de 15 metros repleta de pontos de luz. São cerca de 45 mil microlâmpadas de LED na cor verde, que foram ligadas por alguns minutos e que transformam a paisagem ao anoitecer.

O Natal Condor no Passeio Público ainda terá o circuito natalino (drive-thru) Caminho de Luz, sessões no Coreto Digital e outras surpresas que estão sendo preparadas pela empresa patrocinadora.

Rotatória

Quem passa pela rotatória da Rua Cândido Hartmann, entre os bairros Bigorrilho e Santo Inácio, já pode ter se surpreendido com o brilho verde de outra árvore de Natal. A atração vai encerrar o percurso do circuito natalino drive-thru Caminho de Luz Copel Telecom no Parque Barigui, que terá 1,4 km e muitas atrações para toda a família.

A estrutura de 18 metros é toda iluminada com 50 mil microlâmpadas de LED na cor verde, que foram ligadas por alguns minutos nos últimos dias.

O Parque Barigui ainda receberá a maior árvore de Natal desta temporada, uma estrutura com 22 metros de altura e 54 mil pontos de luz LED junto ao lago, que tem patrocínio do ParkShoppingBarigüi e começa a ser montada nesta terça-feira (9/11).

“Candelabros”

No famoso calçadão de Curitiba, as centenas de microlâmpadas de LED dos mantos de luz e que cobrem postes republicanos, transformados em candelabros, já foram submetidas a testes para a estreia do Natal O Boticário na Rua XV de Novembro. Até a semana que vem outras novidades da atração serão instaladas, como mensagens de luz e caixas de presente gigantes decoradas e que irão proporcionar experiências sensoriais e olfativas.

O Natal O Boticário na Rua XV de Novembro ainda terá uma Árvore da Vida de 11 metros, que irá receber seus 5 mil vasinhos de sálvias na manhã desta quarta-feira (10).

Calçadão da Rua XV de Novembro, no Centro de Curitiba. Foto: Divulgação/SMCS

A programação completa do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2021 pode ser conferida em: https://natal.curitiba.pr.gov.br/. Os eventos começam no dia 18 de novembro e a decoração poderá ser vista até 9 de janeiro. A programação está sujeita a alterações.

