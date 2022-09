O prefeito Rafael Greca entrega nesta quarta-feira (21) a medalha da Ordem Municipal da Luz dos Pinhais de Curitiba a 20 pessoas que contribuem para o engrandecimento da cidade e o bem-estar de seus habitantes. A cerimônia será realizada no Memorial de Curitiba, a partir das 19 horas.

“Instituímos a medalha como a maior honra, a condecoração oficial de Curitiba. Ela reforça o compromisso da cidade contra a mediocridade que aniquila a cultura, gera a burocracia, trava a história e infelicita os povos”, diz o prefeito.

A comenda é a maior condecoração municipal, representando compromisso com o desenvolvimento da capital. A homenagem é constituída da medalha, de um diploma e da inscrição dos condecorados em um livro de registros.

Quem vai receber a medalha em Curitiba?

Abaixo os nomes de 20 personalidades que receberão a medalha da Ordem Municipal da Luz dos Pinhais de Curitiba

Alexandre Jarschel de Oliveira , secretário municipal de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação

Cida Borghetti , ex-governadora do Paraná

Dom José Antonio Peruzzo , arcebispo de Curitiba

Geci Labres de Souza Júnior , superintendente do Complexo Hospitalar do Trabalhador

Haroldo Jacobovicz , empresário

João Casillo , advogado

José Clementino de Sousa Filho , fundador da Tequaly

Julia Soares , atleta da ginástica artística

Luiz Dâmaso Gusi , secretário municipal de Segurança Alimentar e Nutricional

Luiz Geraldo Mazza , jornalista

Marco Krieger , vice-presidente de Produção e Inovação em Saúde da Fiocruz

Maria Alice Erthal , presidente da Fundação de Ação Social

Maria Ângela Tassi , artista plástica

Mário Celso Petraglia , empresário e presidente do Clube Athletico Paranaense

Pastor Marciano Batista Ortencio , presidente do Núcleo de Pastores de Curitiba

Paulo Cruz Pimentel , empresário e ex-governador

Pedro Ribeiro Barbosa , diretor-presidente do Instituto de Biologia Molecular do Paraná

Ricardo Almeida Ribeiro da Silva , procurador

Ricardo Luís Pozzi Rodrigues (Ricardinho), ex-jogador de futebol

Rodrigo José Zerbeto Assis, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Paraná (Sinduscon-PR)

Medalha da Luz dos Pinhais de Curitiba

Instituída pelo Decreto Municipal 915, de 31 de agosto de 2018, a homenagem já foi entregue a 92 personalidades e três instituições nos anos de 2018, 2019 e 2021. Em 2020 não houve a entrega das medalhas em função da pandemia da covid-19.

As medalhas são inspiradas na obra Homem à Altura dos Pinheiros, de João Turin, com o desenho de um homem de braços abertos em um cenário de pinheirais. A imagem remete ao Homem Vitruviano, símbolo do Renascimento, de Leonardo da Vinci.