A Guarda Municipal de Curitiba passará a contar com câmeras corporais (body cams) utilizadas nos uniformes da corporação, e outras instaladas nas viaturas, para aumentar a segurança nos procedimentos e abordagens e a transparência das ações. As primeiras 50 câmeras foram entregues na tarde desta segunda-feira (11), em cerimônia realizada no Salão Nobre da Prefeitura de Curitiba.

Durante o evento, a guarda municipal Leila Valerius fez uma demonstração do uso do equipamento individual desde o reconhecimento facial, necessário para habilitar o uso. A câmera foi acoplada ao colete da servidora e as imagens geradas foram transmitidas no telão em tempo real.

“Nós temos hoje a possibilidade de documentar tudo o que acontece na cidade. Agora tudo vai ser documentado pelas câmeras peitorais. O guarda será protegido de qualquer controvérsia, porque terá sua ação correta documentada. Se tiver ação incorreta, isso também será documentado e a população será protegida”, afirmou o prefeito Rafael Greca.

“Com isso, nós avançamos para uma autoridade que não vem da força, mas da inteligência. Que sejam smart guardas, capazes de proteger os cidadãos. Nós acreditamos que as câmeras protegem a cidade e salvam vidas. Nós acreditamos que a inovação só vale quando se torna um processo social”, completou o prefeito Greca.

O secretário de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação (Smap), Alexandre Jarschel de Oliveira, comemorou a entrega das primeiras câmeras.

“Nunca na história dessa cidade foi investido tanto em segurança pública quanto nessa gestão. As câmeras corporais e veiculares traduzem segurança para o cidadão e também para o guarda. Agora, a Guarda Municipal de Curitiba se torna uma das guardas mais tecnológicas do Brasil”, afirmou Jarschel, ao destacar também o papel da primeira-dama, Margarita Sansone, na idealização do projeto. “Sinto alegria de ver as body cams sendo implantadas. Elas vão proteger a população e também os que nos protegem. Elas vão mostrar a verdade”, disse a primeira-dama.

Transparência

Demonstração de funcionamento da body cam. Foto: Daniel Castellano / SMCS

O secretário de Defesa Social e Trânsito de Curitiba, Péricles de Matos, diz que o uso das tecnologias potencializa o esforço empregado pelas equipes.

“Todos os departamentos de polícia e agências de segurança que enveredaram pelo uso das body cams tiveram como resultado a intervenção policial diminuída, a validação dos atos de seus agentes de segurança, a produção de prova para a fase inquiritorial e depois a fase processual, e a afirmação de seus valores organizacionais”, diz ele.

Segundo ele, o uso desses equipamentos ainda traz mais transparência e segurança para todos. “O guarda municipal que usa essa ferramenta tem a sua proteção pessoal, a proteção do seu cidadão e a sua segurança jurídica garantida”, finaliza o secretário.

As 50 primeiras câmeras integram o conjunto de 515 equipamentos de alta tecnologia destinados ao uso no uniforme. Também serão instaladas 160 câmeras nos carros da Guarda Municipal.

Quando todos os 675 equipamentos estiverem em funcionamento, eles estarão integrados ao Centro de Controle Operacional da Muralha Digital, programa da Prefeitura de Curitiba que alia policiamento e tecnologia da informação para tornar a cidade mais segura 24 horas. A expectativa é que o sistema esteja integralmente em funcionamento até 30 de outubro.

O contrato de prestação de serviço terá custo mensal de R$ 791 mil, o que compreende a aquisição, manutenção, substituição dos equipamentos sempre que necessário, licenças necessárias e sua atualização, dentre outros equipamentos acessórios, essenciais ao funcionamento das câmeras de forma integrada.

Nos próximos dias começam os treinamentos para a operação e logística com o efetivo que vai utilizar o recurso em suas atividades diárias. Aos poucos, à medida que os equipamentos estiverem disponíveis, a infraestrutura implantada e integrada ao Centro de Controle Operacional e os guardas treinados, as câmeras começarão a ser usadas.

A primeira equipe a utilizar será a do Grupo de Pronto Emprego Operacional (GPEO) que atua na região central da cidade.

Muralha Digital

Atualmente, a Muralha Digital conta com cerca de 1,4 mil câmeras de monitoramento espalhadas em pontos estratégicos da cidade com grande fluxo de pessoas com imagens verificadas em tempo real, 24 horas. O sistema totalmente integrado permite o videomonitoramento pela cidade coibindo atos de vandalismo, depredações, furtos, roubos e outras formas de violência.

Os equipamentos estão presentes em praças, cemitérios municipais, Ruas da Cidadania, rodoferroviária, escolas, rodovias de acesso a Curitiba. Os radares e sensores espalhados pela cidade também fazem parte da Muralha. Mulheres vítimas de violência doméstica e que utilizam o botão de pânico também têm os equipamentos vinculados ao Centro de Controle Operacional.