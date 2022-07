A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba registrou, nesta quarta-feira (20), 702 novos casos de covid-19 e dois óbitos de moradores da cidade infectados pelo novo coronavírus – nenhum deles aconteceu nas últimas 48 horas. Na terça-feira (19), três mortes foram registradas, todas nas últimas 48 horas anteriores de terça.

As vítimas registradas neste último boletim são dois homens de 60 e 64 anos. Até o momento, foram contabilizadas 8.421 mortes na cidade provocadas pela doença neste período de pandemia.

Novos casos

Com os novos casos confirmados, 506.704 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 492.601 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

São 5.682 casos ativos na cidade, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.

Leitos do SUS

Curitiba tem seis pacientes com covid internados em leitos de UTI; outros 15 pacientes, com casos suspeitos ou confirmados, estão em leitos de enfermaria.

A SMS esclarece que os internamentos ocorrem diariamente, assim como as altas, com alterações dos dados ao longo do dia.



Números da covid-19 em 20 de julho

702 novos casos confirmados

2 óbitos (nenhum nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 506.704

Casos ativos – 5.682

Recuperados – 492.601

Óbitos – 8.421