Desde às 9h25 desta quarta-feira (12) entrou em vigor para quase boa parte do Paraná, inclusive Curitiba, Região Metropolitana e Litoral, um alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta é classificado como “perigo potencial” e tem validade até as 10h desta quinta-feira (13).

+Leia mais! Chuvas provocam alagamento, deslizamento de terra e destruição de estradas no Paraná

O Simepar indica chuva de 8.7 milímetros para esta quarta-feira. E a chuva deve seguir ao longo da semana, com 10 milímetros na quinta-feira e mais 24 milímetros na sexta-feira. O final de semana também promete ser de chuva em Curitiba.

Segundo o Inmet, o alerta amarelo avisa a possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h (ou até 50 mm/dia), com ventos intensos (40-60 km/h) e até a possibilidade de queda de granizo. Na avaliação do instituto, que acompanha o alerta, há “baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos”. Aliás, você sabe a diferença entre os alertas amarelo, laranja e vermelho?

O que fazer em caso de temporal?

Ainda de acordo com o alerta, as instruções que em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda), evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada e obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).