O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para chuvas fortes partir das 11h desta quinta-feira (10) pelas 12 horas seguintes para Curitiba e todo o restante do Paraná. A previsão é de chuva forte, com rajadas de vento e até eventual queda de granizo para todas as regiões do Estado.

A definição de alerta laranja do Inmet prevê chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos”.

Queda de temperatura

Ainda segundo Inmet o Paraná está com um alerta de declínio de temperatura, principalmente após as chuvas desta quinta-feira. O alerta laranja de declínio de temperatura acontece quando os termômetros marcam uma queda de 5ºC, conforme previsto.

A recomendação é para que em caso de em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193) em caso de estragos provocados pela chuva. Segundo o Simepar, as temperaturas, em Curitiba, variam entre 15º C e 18º.