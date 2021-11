As temperaturas mais elevadas nos últimos dias em Curitiba e na Região Metropolitana já estão com as horas contadas. Segundo o Simepar, o tempo abafado vai contribuir para instabilidades em várias regiões do estado, com a ocorrência de chuvas mais fortes em Curitiba e Região Metropolitana.

Pode haver chuva forte no Sudoeste, Centro-Sul e Campos Gerais. Por causa da forte instabilidade, o Instituto Nacional de Meteorologia publicou um alerta amarelo, sinalizando chuvas intensas para o Paraná nesta quinta. Segundo o órgão, a precipitação deve ficar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos, entre 40 e 60 km/h.

LEIA TAMBÉM:

>> Em novo decreto, Curitiba testa restrições mínimas contra a covid-19; E as máscaras?

>> Assalto a banco é frustrado no Paraná e seis morrem em confronto com a PM

As instruções para casos de tempestade são:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Web Stories