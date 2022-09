Curitiba está sob alerta de temporal, e não se descarta a queda de granizo para as próximas horas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a faixa de alerta laranja vale praticamente para todo o Paraná.

No site do Inmet, o alerta teve início às 9h50 deste domingo (25), e se estende até às 10h de segunda-feira (26). O alerta laranja significa perigo com chance de Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h), risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Aliás, os alertas meteorológicos de tempestades são anunciados pela Defesa Civil Estadual e também pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Confira as diferenças aqui!

Instruções:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda)

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).