Curitiba e parte do Paraná estão sob alerta de temporal válido do meio dia desta sexta-feira (28) até pelo menos às 23h59. Para Curitiba o alerta é amarelo para temporal, já no Paraná, o alerta de temporal é laranja para as seguintes regiões: centro, norte, oeste, sudoeste e sul.

Neste sábado, segundo o Simepar, a previsão para Curitiba é de precipitação acumulada de 56,9 milímetros.

A chuva é importante pois a região de Curitiba está há dias sem uma gota de precipitação. Com o tempo seco, a situação dos reservatórios que abastecem a grande Curitiba fica ainda mais tenso, colaborando para uma manutenção do rodízio de água no abastecimento.