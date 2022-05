Inaugurado há um ano, o Terminal Tatuquara melhorou o dia a dia da população e se consolidou como um novo referencial de modernidade e mobilidade para a região Sul de Curitiba. São cerca de 32 mil passageiros que utilizam diariamente (dias úteis) as sete linhas de ônibus que param no local.

Com a consolidação do terminal, a Urbanização de Curitiba (Urbs), que gerencia o transporte coletivo na cidade, começou a fazer estudos sobre a implantação de uma nova linha de ônibus, conectando diretamente o Tatuquara ao Centro.

A Urbs irá promover, nos próximos dias, uma pesquisa conjunta com as empresas de ônibus para quantificar o total de passageiros com destino ao Centro de Curitiba. Os dados servirão para diagnósticar a necessidade de uma linha com destino ao Centro.

A linha de ônibus direta percorreria 40 quilômetros entre o Tatuquara e o Centro, uma viagem de uma hora em meia. “O Terminal Tatuquara trouxe conforto ao usuário e possibilitou a troca de linha de ônibus, o que facilitou os deslocamentos. Agora, preparamos uma nova etapa, com a conexão direta até o Centro de Curitiba”, explica Ogeny Pedro Maia Neto, presidente da Urbs.

Facilidade

Mesmo sem a linha direta, para a população dos bairros Caximba, Campo do Santana e Tatuquara o terminal reduz o tempo de espera e oferece conexão com os terminais Pinheirinho e CIC, que fazem a interligação com o Centro.

A vendedora Josefa Cardoso, de 57 anos, tem família na região e relata que essa otimização do transporte diminui a quantidade de ônibus que ela deve pegar e a distância que deve caminhar até a casa da irmã. “Antes, eu pegava três ônibus. Hoje eu pego um, desço no terminal e caminho apenas cinco minutos”, conta Josefa.

“É um ponto de convergência para todos os alimentadores da região. A centralização desse serviço é ótimo”, elogia a estudante de História da PUC-PR Lorena Paulla, de 20 anos, que utiliza o Terminal Tatuquara todo dia.

Maylo Deval, de 20 anos, funcionário do Posto Ipiranga, trabalha em turnos noturnos e a estrutura do terminal representa uma segurança maior. “Eu não preciso ficar esperando no ponto de ônibus, na rua e sozinho, com medo de ser assaltado ou algo do tipo. É uma proteção que vem me ajudando bastante”, disse Maylo.

Integração

O terminal recebeu investimentos de R$ 8,2 milhões. Sete linhas iniciaram operações no local em 29 de maio de 2021: 617 JD Ludovica; 619 Sta Rita/CIC; 650 Sta Rita/Pinheirinho; 681 Dalagassa; 684 Rio Bonito; 685 Rio Bonito/CIC; e 773 Vizinhança/Sta Rita. Nas próximas semanas, a linha 680 Rurbana também passará a ter parada no terminal.

Um dos principais benefícios do terminal é integração entre linhas da região, minimizando o tempo de espera, uma vez que o passageiro pode utilizar mais de uma linha para se dirigir aos terminais Pinheirinho ou CIC.

Os passageiros contam ainda com o benefício da integração temporal, via cartão-transporte da Urbs, entre todas as linhas do terminal com a Rua da Cidadania do Tatuquara, permitindo que os usuários utilizem os serviços da Prefeitura sem pagar nova tarifa.

Após validar o cartão no terminal, o usuário terá dez minutos para validar novamente o cartão no validador da Rua da Cidadania e poderá retornar ao terminal no prazo duas horas.

Para facilitar ainda mais o acesso dos moradores da região, as linhas que trafegam pela Rua Delegado Bruno de Almeida na altura da Antonio Zanon e que não passam pelo Terminal Tatuquara, como 646 Pompéia/Janaina, 659 Caximba/Olaria, 690 V. Juliana e 772 Tupy/V. Juliana, tem a integração temporal, válida por 60 minutos, com as linhas 617 Jd. Ludovica e 684 Rio Bonito, e vice-versa.

Essa integração permite encurtar o caminho, já que os usuários não precisam ir até o Terminal Pinheirinho para então pegar um ônibus para o Tatuquara. A integração pode ser feita no meio do caminho, entre os pontos de ônibus de cada linha, que ficam em lados opostos da rua.