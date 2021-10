Com o novo lote da vacina anticovid recebido no sábado (23), a Secretaria Municipal da Saúde retoma exclusivamente nesta terça-feira (26) a repescagem da aplicação de doses de reforço. O imunizante é destinado a idosos com 70 anos que receberam a segunda dose até 13 de abril e pessoas imunossuprimidas vacinadas com a segunda dose até 13 de setembro.

Para receber o imunizante, os curitibanos desses dois grupos devem apresentar a mensagem de convocação disponível na plataforma Saúde Já Curitiba (aplicativo ou site) em um dos 31 pontos de aplicação desta terça-feira.

A repescagem é destinada a pessoas que já haviam sido chamadas anteriormente e não compareceram na data agendada.

Quarta-feira

Para a quarta-feira (27/10), a SMS amplia a vacinação da dose de reforço para um novo grupo. Nesta data, receberão a dose complementar idosos com 70 anos ou mais que receberam a segunda dose do imunizante nos dias 14 e 15 de abril.

Também recebem a dose de reforço pessoas imunossuprimidas que receberam a segunda dose entre 14 e 29 de setembro.

Em ambos os casos, a confirmação para a vacinação será enviada pela plataforma Saúde Já Curitiba (aplicativo ou site) e a mensagem do chamamento deverá ser apresentada no local da vacinação.

Quem for chamado e não conseguir comparecer deverá aguardar nova data de convocação para dose reforço, conforme avaliação do estoque de imunizantes ou chegada de novas remessas.

Agenda – Dose de Reforço

Terça-feira (26/10)

– Idosos com 70 anos ou mais vacinados com segunda dose até 13 de abril;

– Pessoas imunossuprimidas vacinadas com segunda dose até 13 de setembro;

Quarta-feira (27/10)

– Idosos com 70 anos ou mais vacinados com segunda dose nos dias 14 e 15 de abril;

– Pessoas imunossuprimidas vacinados com segunda dose entre 14 e 29 de setembro;

O que levar

Para receber a dose de reforço da vacina, basta procurar um dos pontos de vacinação, das 8h às 17h, levar um documento de identificação com foto e CPF e apresentar a mensagem com a convocação.

Locais de vacinação

Das 8h às 17h

1 – US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

2 – US Parigot de Souza

Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado

3 – US Salvador Alende

Rua Celeste Tortato Gabardo, 1712 – Sitio Cercado

4 – Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira

Rua Guilherme Ihlenfeldt, 233 – Bacacheri

5 – US Bairro Alto

Rua Jornalista Alceu Chichorro, 314 – Bairro Alto

6 – US Santa Efigênia

Rua Voltaire, 139 – Barreirinha

7 – US Atuba

Rua Rio Pelotas, 820 – Bairro Alto

8 – US Tarumã

Rua José Veríssimo, 1352 – Bairro Alto

9 – US Abranches

Rua Aldo Pinheiro, 60 – Abranches

10 – US Vila Diana

Rua René Descartes, 537 Abranches

11 – US Visitação

Rua Dr. Bley Zornig, 3136 – Boqueirão

12 – US Jardim Paranaense

Rua Pedro Nabosne 57 – Alto Boqueirão

13 – US Vila Hauer

Rua Waldemar Kost, 650 – Hauer

14 – US Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

15 – US Uberaba

Rua Cap. Leônidas Marques, 1392 – Uberaba

16 – Clube da Gente CIC

Rua Hilda Cadilhe de Oliveira, nº 700

17 – US Oswaldo Cruz

Rua Pedro Gusso, 3749 – Cidade Industrial

18 – US Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

19 – US Aurora

Rua Theofhilo Mansur, 500 – Novo Mundo

20 – Rua da Cidadania do Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1.700

21 – US Vila Guaíra

Rua São Paulo, 1495- Vila Guaíra

22 – US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

23 – US Orleans

Av. Ver. Toaldo Túlio, 4.577 – Orleans

24 – US Campina do Siqueira

Rua General Mário Tourinho, 1684 – Campina do Siqueira

25 – US Butiatuvinha

Avenida Manoel Ribas, 8640 – Butiatuvinha

26 – US São Braz

Rua Antonio Escorsin, 1960 – São Braz

27 – US Vista Alegre

Rua Miguel de Lazari, 85 – Pilarzinho

28 – US Bom Pastor

Rua José Casagrande, 220 – Vista Alegre

29 – US União das Vilas

Rua Frederico Escorsin, 314 – São Braz

30 – US Caximba*

Rua Delegado Bruno de Almeida, 7881 – Caximba

*A US Caximba funciona das 7h30 às 16h30.

31 – Rua da Cidadania do Tatuquara

Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

