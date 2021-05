Neste sábado (15), Curitiba terá um mutirão da Campanha de Vacinação Contra a Gripe para imunização de idosos com 85 anos ou mais. O atendimento acontecerá em cinco drive-thrus e dez pontos fixos.

Os 15 locais (lista abaixo) serão exclusivamente para vacinação contra a gripe e funcionarão das 8h às 14h. Não haverá vacina da covid-19 disponível nestes espaços.

O mutirão é um esforço da Prefeitura para aumentar a imunização da população, especialmente os mais vulneráveis, como os idosos, contra o vírus da influenza, que também pode matar.

A data do mutirão da imunização da gripe respeita o intervalo de 14 dias até a segunda dose da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca, que começará a ser aplicada em grupos de idosos de 81 a 85 anos na última semana de maio. “O intervalo para tomar as duas vacinas, da gripe e da covid-19, deve ser de 14 dias, no mínimo, para qualquer pessoa”, lembra Márcia Huçulak, secretária municipal da Saúde de Curitiba.

Outros grupos

No sábado, além dos idosos de 85 anos ou mais, podem ser vacinadas pessoas de outros grupos prioritários: crianças de seis meses a seis anos de idade, gestantes e mulheres que deram à luz recentemente (puérperas).

“Como estamos com vacinação da covid-19 também para gestantes e puérperas, cabe reforçar também a elas a necessidade do intervalo de 14 dias entre as duas vacinas”, alerta Márcia.

Locais de vacinação da gripe

Sábado, 15 de maio – Das 8h às 14h

PONTOS FIXOS

Unidade de Saúde Bairro Novo / Rua Paulo Rio Branco de Macedo, 791- Sítio Cercado

Unidade de Saúde Bairro Alto / Rua Jornalista Alceu Chichorro Jr, 314 – Bairro Alto

Unidade de Saúde Hauer / Rua Waldemar Kost, 650 – Hauer



Unidade de Saúde Salgado Filho / Avenida Senador Salgado Filho, 5.265 – Uberaba

Unidade de Saúde Atenas / Rua Emilia Erichsen, 45 – CIC



Unidade de Saúde Mãe Curitibana / Rua Jaime Reis, 331 – São Francisco



Unidade de Saúde Santa Quitéria 2 / Rua Bocaiúva, 310 – Santa Quitéria

Unidade de Saúde Concórdia / Rua Dilermano Pereira de Almeida, 700 – Pinheirinho

Unidade de Saúde Santa Felicidade / Via Vêneto, 10 – Santa Felicidade

Unidade de Saúde Rio Bonito / Rua Fanny Bertoldi, 170 – Campo do Santana



DRIVE-THRU

Parque Regional de Manutenção da 5ª Região Militar / Avenida Francisco M Albizu, 320 – Bacacheri

Santuário N. Sra. Carmo – Estacionamento da Paróquia / Entrada exclusivamente pelo portão do estacionamento, pela Rua Frederico Mauer – Boqueirão

Rua da Cidadania Cajuru / Avenida Prefeito Maurício Fruet, 2.150 – Cajuru

Administração Regional CIC / Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2.460 – CIC



Comunidade Alcance de Curitiba / Travessa Augusto Marach, 225 (em frente à Policlínica Capão Raso)