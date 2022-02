A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba fará nesta quinta-feira (10) e sexta-feira (11) repescagem da vacinação contra a covid-19 para todas as crianças que já foram convocadas e não compareceram na data da primeira aplicação.

A repescagem será feita com doses renascentes em estoque que são destinadas a imunização do público infantil. Segundo estimativa da SMS, 44% das crianças elegíveis para a vacinação receberam a primeira dose até a última terça-feira (08).

“Já fizemos uma repescagem no sábado (05) com ampliação dos locais de atendimento e agora estamos oportunizando mais dois dias para que os responsáveis coloquem a situação vacinal contra a covid-19 dos curitibinhas em dia, entendo que alguns pudessem estar fora da cidade por conta das férias”, disse a secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak.

A continuidade da repescagem para o público infantil e locais de vacinação para a próxima semana será divulgado pela SMS nos canais oficiais.

Quem já completou 12 anos, pode buscar a repescagem contínua nos pontos de vacinação anticovid para adolescentes e adultos.

Onde vacinar

O atendimento para as crianças seguirá em dez Unidades de Saúde exclusivas, das 8h às 17h. Confira os endereços no site Imuniza Já na aba “Locais de vacinação”.

Orientação para a vacinação

A SMS orienta para que os responsáveis façam o cadastro prévio da criança no Aplicativo Saúde Já. Essa ação agiliza o fluxo da vacinação. Crianças acompanhadas pelo SUS de Curitiba já estão cadastradas.

No dia da vacinação é necessário que a criança esteja acompanhada de um familiar ou responsável.

Também deverá ser apresentado documento de identificação e CPF da criança, documento de identificação com foto e comprovante de residência em nome do responsável pela criança.

Recomendações

A vacina contra a covid-19 para crianças não deve ser aplicada de forma simultânea com imunizantes para outras doenças. A recomendação é de que seja dado um intervalo de 15 dias.

Crianças que testaram positivo para a doença também devem aguardar o intervalo para receber o imunizante, que nesse caso é de 30 dias após a data de início dos sintomas.

A vacinação das crianças com 5 anos e das imunossuprimidas de qualquer idade deve ser feita exclusivamente com o imunizante pediátrico da Pfizer, conforme recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa.

Após a liberação da Anvisa, o Ministério da Saúde incluiu no dia 21 de janeiro a Coronavac na campanha de vacinação contra a covid-19 para a faixa etária de 6 a 17 anos.

Cronograma de vacinação para quinta-feira (10) e sexta (11)

– Primeira dose

Quinta-feira (10)

Repescagem de crianças de 5 a 11 anos com e sem comorbidades (nascidas entre 11 de fevereiro de 2010 e 10 de fevereiro 2017)

Repescagem de pessoas com 12 anos completos ou mais

Sexta-feira (11)

Repescagem de crianças de 5 a 11 anos com e sem comorbidades (nascidas entre 12 de fevereiro 2010 e 11 fevereiro de 2017)

Repescagem de pessoas com 12 anos completos ou mais

– Segunda dose

Quinta-feira (10)

Pfizer e Coronavac: vacinados com primeira dose em 20 de janeiro;

Repescagem de Astrazeneca: vacinados com a 1ª dose até 11 de janeiro

Dose de reforço da dose única para pessoas com 18 anos ou mais vacinadas com a Janssen até 10/12

Sexta-feira (11)

Pfizer e Coronavac: vacinados com primeira dose em 21 de janeiro.

Repescagem de Astrazeneca: vacinados com a 1ª dose até 12 de janeiro

Dose de reforço da dose única para pessoas com 18 anos ou mais vacinadas com a Janssen até 11/12.

– Terceira dose

Quinta-feira (10)

Todos com 18 anos ou mais vacinados com a segunda dose até 3 de outubro;

Imunossuprimidos com 18 anos ou mais vacinados com a 2ª dose até 13/1

Sexta-feira (11)

Todos com 18 anos ou mais vacinados com a segunda dose até 4 de outubro.

Imunossuprimidos com 18 anos ou mais vacinados com a 2ª dose até 14/1

– Quarta dose

Quinta-feira (10)

Todos os imunossuprimidos com 18 anos ou mais vacinados com o reforço até 13 de outubro;

Sexta-feira (11)

Todos os imunossuprimidos com 18 anos ou mais vacinados com o reforço até 14 de outubro.