A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba manterá até quarta-feira (16) a repescagem da vacinação contra a covid-19 para todas as crianças que já foram convocadas e não compareceram na data.

A repescagem será feita com doses renascentes em estoque que são destinadas à imunização do público infantil. Segundo estimativa da SMS, até o último sábado (12), 52,8% das crianças elegíveis para a vacinação já haviam recebido a primeira dose.

A continuidade da repescagem para o público infantil depende da disponibilidade de vacinas em estoque ou da chegada de nova remessa.

Quem já completou 12 anos, pode buscar a repescagem contínua nos pontos de vacinação anticovid para adolescentes e adultos.

Onde vacinar

O atendimento para as crianças seguirá em dez Unidades de Saúde, das 8h às 17h. Confira os endereços no site Imuniza Já na aba “Locais de vacinação”.

Orientação para a vacinação

A SMS orienta para que os responsáveis façam o cadastro prévio da criança no Aplicativo Saúde Já. Essa ação agiliza o fluxo da vacinação. Crianças acompanhadas pelo SUS de Curitiba já estão cadastradas.

No dia da vacinação é necessário que a criança esteja acompanhada de um familiar ou responsável.

Também deverá ser apresentado documento de identificação e CPF da criança, documento de identificação com foto e comprovante de residência em nome do responsável pela criança.

Recomendações

A vacina contra a covid-19 para crianças não deve ser aplicada de forma simultânea com imunizantes para outras doenças. A recomendação é de que seja dado um intervalo de 15 dias.

Crianças que testaram positivo para a doença também devem aguardar o intervalo para receber o imunizante, que nesse caso é de 30 dias após a data de início dos sintomas.

A vacinação das crianças com 5 anos e das imunossuprimidas de qualquer idade deve ser feita exclusivamente com o imunizante pediátrico da Pfizer, conforme recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa.

Cronograma de vacinação para terça (15) e quarta-feira (16)

Primeira dose

• Terça-feira (15/2)

Repescagem de crianças de 5 a 11 anos com e sem comorbidades

Repescagem de pessoas com 12 anos completos ou mais

• Quarta-feira (16/2)

Repescagem de crianças de 5 a 11 anos com e sem comorbidades

Repescagem de pessoas com 12 anos completos ou mais

Segunda dose

• Terça-feira (15/2)

Pfizer: vacinados com primeira dose em 25 de janeiro;

Repescagem da Coronavac: vacinados com primeira dose até 24 de janeiro;

Repescagem de Astrazeneca: vacinados com a primeira dose até 16 de janeiro;

Repescagem da dose de reforço da dose única para pessoas com 18 anos ou mais vacinadas com a Janssen até 21 de dezembro.

• Quarta-feira (16/2)

Pfizer: vacinados com primeira dose em 26 de janeiro;

Repescagem da Coronavac: vacinados com primeira dose até 24 de janeiro;

Repescagem de Astrazeneca: vacinados com a primeira dose até 17 de janeiro;

Repescagem da dose de reforço da dose única para pessoas com 18 anos ou mais vacinadas com a Janssen até 22 de dezembro.

Dose de reforço

• Terça-feira (15/2)

Todos com 18 anos ou mais vacinados com a segunda dose até 6 de outubro e repescagem;

• Quarta-feira (16/2)

Todos com 18 anos ou mais vacinados com a segunda dose até 7 de outubro e repescagem.

Quarta dose

• Terça-feira (15/2)

Imunossuprimidos com 18 anos ou mais vacinados com o reforço até 18 de outubro;

• Quarta-feira (16/2)

Imunossuprimidos com 18 anos ou mais vacinados com o reforço até 19 de outubro