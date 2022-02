Com doses de vacina anticovid para crianças em estoque, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba fará nesta quarta-feira (9) repescagem para as crianças nascidas em 2013 e 2014 que perderam a data da primeira aplicação.

Segundo estimativas da SMS, há nessas faixas etárias 29 mil crianças que não compareceram na data da convocação para a primeira dose.

Com o público chamado para esta terça-feira (8), a Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba terminou a convocação do público infantil elegível para receber a vacina contra covid-19 – crianças com 5 a 11 anos.

Crianças das demais faixas etárias que não compareceram na data para a primeira dose deverão aguardar a convocação de nova repescagem que depende da avaliação de estoque de imunizantes ou chegada de nova remessa – a exceção são crianças de 5 a 11 anos completos com comorbidades, que poderão se imunizar nesta terça-feira.

Quem já completou 12 anos, pode buscar a repescagem contínua nos pontos de vacinação anticovid para adolescentes e adultos. Já aquelas que forem completando cinco anos, após o encerramento da convocação devem aguardar nova chamada para repescagem.

O diretor do Centro de Epidemiologia da SMS, Alcides Oliveira, reforça a importância da vacinação das crianças contra a covid-19, principalmente com o retorno das aulas presenciais.

“As vacinas já se mostraram eficazes na redução de casos graves e mortes, além de altamente seguras. Só com maior número de pessoas vacinadas poderemos reduzir a circulação do vírus , vacinar as crianças é um ato de amor e cuidado individual e coletivo, além de ser um passo à frente para vencermos a covid-19”, alertou Oliveira.

Onde vacinar

O atendimento para as crianças seguirá em dez Unidades de Saúde exclusivas, das 8h às 17h. Confira os endereços no site Imuniza Já na aba “Locais de vacinação”.

Orientação para a vacinação

A SMS orienta para que os responsáveis façam o cadastro prévio da criança no Aplicativo Saúde Já. Essa ação agiliza o fluxo da vacinação. Crianças acompanhadas pelo SUS de Curitiba já estão cadastradas.

No dia da vacinação é necessário que a criança esteja acompanhada de um familiar ou responsável.

Também deverá ser apresentado documento de identificação e CPF da criança, documento de identificação com foto e comprovante de residência em nome do responsável pela criança.

Recomendações

A vacina contra a covid-19 para crianças não deve ser aplicada de forma simultânea com imunizantes para outras doenças. A recomendação é de que seja dado um intervalo de 15 dias.

Crianças que testaram positivo para a doença também devem aguardar o intervalo para receber o imunizante, que nesse caso é de 30 dias após a data de início dos sintomas.

A vacinação das crianças com 5 anos e das imunossuprimidas de qualquer idade deve ser feita exclusivamente com o imunizante pediátrico da Pfizer, conforme recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa.

Após a liberação da Anvisa, o Ministério da Saúde incluiu no dia 21 de janeiro a Coronavac na campanha de vacinação contra a covid-19 para a faixa etária de 6 a 17 anos.

Veja quem pode se vacinar nesta quarta-feira (9)

– Primeira dose

Repescagem de crianças nascidas em 2013 e 2014

Repescagem de crianças com 5 a 11 anos completos com comorbidades

Repescagem de pessoas com 12 anos completos ou mais

– Segunda dose

Pfizer e Coronavac: vacinados com a 1ª dose até 19 de janeiro

*Repescagem de Astrazeneca: vacinados com a 1ª dose até 10 de janeiro

Dose de reforço da dose única para pessoas com 18 anos ou mais vacinadas com a Janssen até 9/12

– Terceira dose

Todos com 18 anos ou mais vacinados com a 2ª dose (Pfizer, Astrazeneca ou Coronavac) até 30/9

Imunossuprimidos com 18 anos ou mais vacinados com a 2ª dose até 12/1

– Quarta dose

Repescagem para os imunossuprimidos com 18 anos ou mais já convocados anteriormente

