A prefeitura de Curitiba fechou nesta terça-feira (2), 13 parques e bloqueou o estacionamento de outros seis. Entre os fechados por completo, estão o Jardim Botânico, o Passeio Público e o Zoológico. A medida segue o decreto do governo estadual na tentativa de frear a contaminação das pessoas pelo novo coronavírus.

LEIA MAIS – Fila gigante de carros é registrada no drive-thru do Parque Barigui, em Curitiba

Já parques como o Barigui e Náutico estão com restrição de estacionamento, mas seguem abertos para a população, por não ser possível isolar totalmente estes locais, devido à existência de várias entradas e acessos. No Barigui, uma grande fila de carros foi registrada, na tarde desta terça-feira, no estacionamento, por conta da vacinação contra a covid-19 em idosos de 84 anos de idade.

Parque Barigui também teve o estacionamento fechado em 2020. Foto: Pedro Ribas/SMCS

Sobre a utilização dos parques que permanecem abertos, a recomendação das secretarias municipais da Saúde e do Meio Ambiente é que as atividades sejam individuais e sem aglomeração, caso ocorram em grupos de família.

LEIA AINDA – Reservatórios da Sanepar superam 51% após chuva em Curitiba; Rodízio e importância de economia seguem

Aos frequentadores deste espaços públicos, ainda vale reforçar a obrigatoriedade do uso de máscaras e do álcool em gel, mesmo ao ar livre. Além disto, os bebedouros permanecem desativados, também como medida preventiva de combate à propagação da vírus Sars-CoV-2.

Parques totalmente fechados

Passeio Público de Curitiba

Jardim Botânico

Zoológico

Bosque Capão da Imbuia

Bosque Alemão

Bosque do Papa

Parque São Lourenço

Parque General Iberê de Mattos (Parque Bacacheri)

Bosque Fazendinha

Parque Lago Azul

Parque do Passaúna

Parque Atuba

Parque Barreirinha

Parques com o estacionamento fechado

Parque Barigui

Parque Tingui

Parque Náutico

Bosque Vilinha do Atuba

Parque Peladeiros

Parque dos Tropeiros

Bosque Zaninelli (Unilivre)