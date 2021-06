Com apenas cerca de 3,5 mil doses de vacina contra a covid-19 disponível em estoque para primeira aplicação, Curitiba atenderá, nesta segunda-feira (28), apenas no Pavilhão da Cura, no Parque Barigui, gestantes, puérperas (mães que tiveram bebês até 45 dias) e repescagem de pessoas com 47 anos ou mais completos nascidos no primeiro semestre (1º de janeiro a 30 de junho).

O atendimento será das 8h às 17h, mas, eventualmente, poderá ser encerrado antes, caso o estoque seja finalizado.

Os demais pontos de vacinação contra a covid-19 da cidade suspenderão o atendimento até que a Secretaria Municipal da Saúde receba mais doses de vacinas do Ministério da Saúde repassadas pelo Governo do Estado.

O último lote de vacinas que o município recebeu foi na quinta-feira passada (24/6) e não há ainda a previsão de recebimento de nova remessa. “Com a entrega de mais doses poderemos avançar com a imunização da população em geral, abrindo novas faixas etárias”, diz a secretária municipal da Saúde de Curitiba, Márcia Huçulak.

Além do atual estoque de 3,5 mil doses disponíveis para primeira aplicação, Curitiba tem outras 12.805 doses da vacina Janssen que já estão comprometidas com a imunização dos motoristas e cobradores de ônibus, que inicia também nesta segunda-feira (28/6). Estas doses foram enviadas pelo governo do estado já direcionadas para esta categoria.

Até o momento, Curitiba já aplicou mais de 1 milhão de doses anticovid, sendo 762.765 de primeira dose e 239.687 de segunda dose. Com isso, Curitiba já imunizou 52,5% de sua população acima de 18 anos.