Antes de terminar 2022, as equipes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente finalizaram os plantios dos ipês e cerejeiras-do-japão que formam os corredores das canaletas de ônibus das avenidas João Gualberto e Paraná e Sete de Setembro, respectivamente. Os últimos plantios aconteceram na quarta-feira (21/12).

Da Praça do Japão até a Rua Tibagi, na Sete de Setembro, são 393 novas cerejeiras-do-japão, que devem dar um colorido cor-de-rosa ao longo da via que liga o Água Verde ao Centro, passando pelo Rebouças. De acordo com o diretor de Produção Vegetal da Secretaria do Meio Ambiente, José Roberto Roloff, as flores devem começar a aparecer em três anos.

O prefeito Rafael Greca fez o plantio simbólico das primeiras cerejeiras junto ao cônsul-geral do Japão, Keiji Hamada, e ao presidente da Câmara do Comércio e Indústria Brasil – Japão do Paraná, Arata Hara, marcando também as celebrações de 40 anos de co-irmandade entre as cidades de Curitiba e Himeji.

Além da beleza, reforça Roloff, as árvores dos corredores de ônibus ajudam a reduzir os ruídos do tráfego de veículos e na filtragem do ar. “Elas são nossas grandes aliadas no enfrentamento às mudanças climáticas”, completa. Os corredores também reforçam o Desafio 100 Mil Árvores.

“Já temos outros dois corredores semelhantes e com as mesmas funções na cidade, na Rua Padre Anchieta e Rua Deputado Heitor Alencar Furtado, que é atração no outono curitibano”, lembra.

Ipês de três cores

Nas avenidas João Gualberto e Paraná, do Centro Cívico ao Santa Cândida, são 1.251 mudas de ipês brancos, roxos e amarelos margeando a via exclusiva para ônibus. De acordo com o engenheiro agrônomo responsável pelo Horto Municipal da Barreirinha, Roberto Salgueiro, ainda este ano será possível ver algum colorido no local.

Por lá, no entanto, apesar de ter sido feito o último plantio, as equipes continuam vistoriando e substituindo mudas danificadas pelo último temporal de granizo na cidade. “Mas nenhuma muda será perdida. Elas serão tratadas, revitalizadas e depois de recuperadas retornarão às ruas de Curitiba”, conta Salgueiro.

Plantios dentro de áreas privadas podem ser feitos sem restrições. Quem quiser plantar em área pública, porém, precisa pedir autorização da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, para que haja escolha da espécie mais adequada para o local.

Os interessados podem retirar as mudas gratuitas produzidas pelo município nas dez regionais da cidade. Outras ações de sustentabilidade podem ser conferidas no site da Família Folhas.