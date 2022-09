O prefeito Rafael Greca inaugura, nesta quinta-feira (29), às 15h, a primeira arena pública coberta de patinação artística do país. A solenidade será marcada pela assinatura de um termo de cooperação entre a Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude e a Associação de Pais e Amigos dos Patinadores Artísticos de Curitiba (Apac). Haverá também apresentação dos atletas da Associação.

O equipamento fica na Praça Antonio Bertoli, em Santa Felicidade, e ocupa uma área de 880 metros quadrados, de uma antiga quadra poliesportiva subutilizada e alvo de vandalismo. Após obras executadas pela Secretaria do Meio Ambiente, o local ganhou uma pista de 695 metros quadrados, em piso industrial, com resistência e aderência ideais para a prática do esporte.

A Apac tem hoje 80 atletas na patinação artística, alguns incentivados pelo município. Vários deles já foram convocados para a seleção brasileira e têm medalhas em diversas modalidades em competições nacionais e internacionais.

A arena de patinação fica na Praça Antonio Bertoli (Rua Alcides Darcanchy, 570).