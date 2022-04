Uma minicidade onde as crianças aprendem na prática como funciona o dia a dia no trânsito para saberem desde cedo os direitos e deveres de motoristas, pedestres, ciclistas e motociclistas. Este é o Detranzinho, espaço inaugurado nesta segunda-feira (11), em Curitiba, pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior para oferecer ao público infantil atividades de educação para o trânsito. Iniciando pela Capital, o projeto será replicado em outras cidades. A inauguração também foi marcada por um protesto de policiais civis do Paraná.

“De forma prática e lúdica, as crianças entendem como funciona o dia a dia de uma cidade e todas as questões de trânsito. É um processo educacional para criar, desde a infância, uma cultura de paz no trânsito”, afirmou Ratinho Junior. “O Brasil, infelizmente, é um dos países onde mais morrem pessoas em acidentes de trânsito, por isso queremos criar uma consciência coletiva desde cedo, para que as crianças se tornem, quando adultas, motoristas responsáveis”.

Foto: Fernando Ogura/AEN

O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) investiu R$ 886 mil na estrutura, que ocupa uma área de 5 mil metros quadrados, no terreno que abrigava o pátio de veículos do órgão. O local simula, em uma escala menor, as áreas de trânsito de uma cidade, com vias, calçadas e sinalização.

A minicidade tem as quadras delimitadas por meio-fio, pistas de rolamento com sinalização vertical e horizontal, com vias de sentido único e duplo de circulação, vias preferenciais e binários, travessia elevada, lombada, ciclovia e rotatória. O espaço tem também guarita e estacionamento interno para ônibus, com acesso prioritário e acessível.

No local há, ainda, bicicletas e mini veículos elétricos, doados pela Renault, que podem ser abastecidos em pequenos eletropostos, instalados no local pela Copel. Eles serão utilizados pelas crianças como parte das atividades de aprendizagem.

“Essa minicidade é um avanço às ações educativas do Detran, não tínhamos um espaço adequado para isso antes. Em um primeiro momento, as crianças recebem instruções teóricas e um material didático com orientações sobre sinalização e itens de segurança e depois aplicam o conhecimento na prática, conduzindo os carrinhos elétricos”, explicou o diretor-geral do Detran-PR, Wagner Mesquita. “É uma forma de aplicar a segurança no trânsito desde cedo. As crianças aprendem aqui e passam a fiscalizar os pais no dia a dia”.

Foto: Geraldo Bubniak/AEN

Educação no trânsito

As atividades de educação de trânsito serão oferecidas a estudantes do ensino fundamental de Curitiba e Região Metropolitana e a grupos de crianças, conforme agendamento. As formações são oferecidas em parceria do Detran-PR com o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), da Polícia Militar do Paraná, e duram cerca de uma hora.

O comandante do BPTran, tenente-coronel Fernando Klemps, explicou que o batalhão vai usar da ludicidade para orientar as crianças sobre sinalização, limites de velocidade e a responsabilidade de cada pessoa nas vias. “Ensinando os nossos futuros condutores, teremos um trânsito melhor e mais seguro no futuro”, disse.

“Queremos mudar uma cultura, começando pelas crianças, que são os principais fiscais de seus pais no trânsito”, afirmou o diretor de Gestão de Pessoas do Detran-PR, Luiz Fernando Lima. “Com elas recebendo desde cedo toda a orientação, sabendo o que é fiscalização e a segurança no trânsito, teremos uma nova geração mais responsável, derrubando as estatísticas de acidentes no futuro”.

Foto: Geraldo Bubniak/AEN

As formações no Detranzinho devem começar em duas semanas, iniciando com as escolas que já são parceiras do Detran-PR nas ações de educação para o trânsito, sendo aberta para as demais na sequência. A minicidade fica na Avenida Victor Ferreira do Amaral, número 3.057, no bairro Tarumã, em Curitiba.

Outros municípios

Além de Curitiba, existem mais dois projetos no mesmo padrão, para áreas de 800 metros quadrados e 1.300 metros quadrados, que foram desenvolvidos para serem implantados em outras cidades do Estado.

Outros 14 municípios já demonstraram interesse no projeto: em Toledo, Medianeira, Nova Aurora e Umuarama o Detranzinho deve ser construído nas áreas das Ciretrans desses municípios. Em Campo Mourão, Goioerê, Itaipulândia, Wenceslau Braz, Guaratuba, Carlópolis, Guarapuava, Assis Chateaubriand, Cianorte e Quedas do Iguaçu estão sendo estudados e analisados terrenos para viabilizar a construção.

Foto: Geraldo Bubniak/AEN

