Curitiba ganha dois novos semáforos esta semana. Os dois novos equipamentos entram em funcionamento às 10h desta terça-feira (20), nos cruzamentos das ruas Itatiaia com Felinto Bento Vianna e Itacolomi com Felinto Bento Vianna, no bairro Portão. De acordo com a prefeitura, a instalação dos semáforos atende a pedidos de moradores da região.

LEIA TAMBÉM

> R$ 100 milhões prometidos por Greca para compra de vacinas seguem intocados, garante prefeitura

> Curitiba está entre as cidades que farão testes da nova vacina da Astrazeneca

“Esses dois novos semáforos estão sendo instalados para reduzir os conflitos de passagem, assim como auxiliar na visibilidade nos cruzamentos. Além disso, os equipamentos vão deixar mais segura a travessia dos pedestres”. explicou o diretor de Planejamento e Operação da Superintendência de Trânsito (Setran), Pedro Darci da Silva Junior.

Os novos equipamentos foram implantados após a análise das solicitações dos usuários, que devem ser feitas pelo telefone 156.