Curitiba tem mais dois pontos fixos para vacinação contra a Covid-19. A Unidade de Saúde Parigot de Souza, no Sítio Cercado, e o estacionamento da Paróquia Santo Antonio, no Boa Vista, onde já funciona um drive-thru. Com mais estes locais, a cidade passa a contar com 19 locais para imunização de idosos, sendo 16 fixos e três em formato de drive-thru.

LEIA TAMBÉM – Ministério da Saúde confirma envio de lote com 525 mil doses para o Paraná

A Secretaria da Saúde alerta que a vacinação em drive-thru é mais lenta e que o sistema é destinado a atender idosos com dificuldade de mobilidade. “Fazemos um apelo: quem não tem dificuldade de mobilidade deve procurar um dos pontos fixos”, diz a secretária municipal de Saúde, Márcia Huçulak.

O cronograma de vacinação continua nesta quinta-feira (1º) e no sábado (3) com a imunização da primeira dose da vacina para idosos de 67 anos completos (veja cronograma). No sábado, não haverá vacinação na Paróquia Santo Antonio. Os novos pontos de vacinação também atenderão com imunização de segunda dose (veja cronograma).