A partir desta terça-feira (30), a campanha de imunização contra covid-19 ganha mais um ponto fixo para a vacinação dos idosos. O novo ponto será a Unidade de Saúde Aurora, na Rua Theofhilo Mansur, 500, bairro Novo Mundo.

Agora são 17 pontos para vacinação na cidade, 14 deles são fixos e três no sistema drive-thru. A medida que a campanha avança com maior número de doses e maior população a ser vacinada a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) reforça os pontos para atendimento da população.

A secretaria orienta para que as pessoas sem dificuldade de mobilidade procurem os pontos fixos. Os pontos no sistema drive-thru são para atender pessoas com dificuldade de locomoção.

Nos pontos fixos de vacinação não há outros tipos de atendimento. Com o uso adequado de máscaras e respeito ao distanciamento social, não há riscos em procurar a imunização em um desses locais.

“Os drives devem ser usados pelas pessoas de mais idade e com menor capacidade de se deslocar. Estamos vacinando pessoas cada vez mais jovens e que têm condições de ir até uma unidade de saúde”, orienta a superintende de Gestão da SMS, Flávia Quadros.

Agilidade

Idosos que fazem parte do cronograma de vacinação devem ir diretamente aos pontos de vacinação, sem agendar. Porém, para garantir agilidade, podem fazer o cadastro prévio na plataforma Saúde Já pelo site www.saudeja.curitiba.pr.gov.br ou pelo aplicativo do celular (que pode ser baixado nas lojas virtuais para Android e iOS).

Também é preciso apresentar um documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência com endereço de Curitiba (para quem não tiver o cadastro na plataforma Saúde Já).