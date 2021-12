A partir desta quarta-feira (08), os moradores do Jardim das Américas terão uma nova opção para comprar frutas, verduras ou comer aquele tradicional pastel com a família. A Feira Noturna Jardim das Américas já era um pedido antigo da comunidade do bairro e estará localizada na Rua Desembargador Joaquim de Oliveira Sobrinho, em frente à Praça Riu Mizuno. A feira vai funcionar todas as quartas-feiras, das 16h às 21h.

Serão sete barracas comerciais com hortifrutigranjeiros orgânicos, frios e laticínios, biscoitos, bolachas, doces, milho, crepes, churros e salgados assados e fritos.

LEIA TAMBÉM:

>> Avenida de Curitiba terá bloqueio até domingo para espetáculo de Natal

>> Exclusivo! Park Shopping Boulevard inaugura quinta-feira em Curitiba. Conheça em detalhes da novidade!

Desde o início da pandemia, todos os feirantes foram orientados a dispor álcool em gel 70% e a reforçar a prática de lavagem de mão. O uso de máscara é obrigatório. Em local visível, são dispostos materiais informativos sobre como se prevenir. Para evitar aglomerações em frente às barracas e aos trailers, há demarcações com fita adesiva no chão para manter distanciamento de 1,5 metro entre os fregueses. É obrigatório o distanciamento próximo aos trailers que vendem alimentos prontos para o consumo.

Sobre as Feiras Livres

Coordenadas pela Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, as feiras livres comercializam especialmente hortifrutigranjeiros em ruas, praças e parques da cidade, em dias e horários pré-definidos.

Esses espaços também oferecem frios, carnes, pescados, massas, biscoitos, cereais, alimentos prontos para o consumo, produtos orgânicos, e uma linha de confecções e acessórios como luvas, meias, brinquedos, cosméticos, entre outros itens.

Web Stories