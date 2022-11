Usuários do transporte coletivo de Curitiba vão ter duas novas linhas de ônibus, com ligação direta com os parques Tanguá, no Taboão, e Lago Azul, no Umbará, a partir do próximo domingo, 27.

As linhas 177-Terminal Cabral/Pq. Tanguá e 794- Terminal Pinheirinho/Pq. Lago Azul vão funcionar exclusivamente aos domingos, com tarifa de R$ 5,50, que pode ser paga no cartão Urbs (usuário e isento) e nos cartões de débito e crédito.

A iniciativa faz parte do projeto Parques da Cidade, que tem o objetivo de criar linhas de transporte coletivo com ligação direta aos parques que não possuem fusão com a Rede Integrada de Transporte (RIT).

“Havia a necessidade de melhorar o acesso da população por meio do transporte coletivo a alguns parques, principalmente para quem mora mais longe. Assim, criamos essas duas linhas, que permitirão, com o pagamento de uma única tarifa, de R$ 5,50, a ligação desses espaços com a Rede Integrada de Transporte”, diz o presidente da Urbanização de Curitiba, Ogeny Pedro Maia Neto.

A linha 177-Terminal Cabral/Pq Tanguá vai percorrer 12 quilômetros e terá 33 paradas (ida e volta), com saídas a partir das 8h do Cabral frequência de 40 em 40 minutos. O último ônibus sairá 20h do Tanguá.

A linha 794-Terminal Pinheirinho/Pq Lago Azul terá 20 km e frequência de hora em hora. O primeiro ônibus sai às 8h do Pinheirinho e o último às 19h30 do Lago Azul. São, ao todo, 53 paradas (ida e volta).

Segundo a Urbs, a próxima linha a ser criada será Terminal Boqueirão/ Parque Náutico, mas o projeto depende de obras de infraestrutura para acomodar a linha de ônibus.