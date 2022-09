O novo binário das ruas Alfredo Zafanelli e Maria da Luz Batista, no Tatuquara, começa a funcionar a partir desta terça-feira (20), às 11h.

A mudança é implantada pela Superintendência de Trânsito (Setran) com o objetivo de dar maior fluidez e segurança ao trânsito e facilitar a circulação do transporte coletivo na região. Agentes de Setran estarão no local nos próximos dias para orientar os motoristas.

Com a mudança, a Alfredo Zafanelli passa a ter sentido único de circulação da Rua Conceição Maria Vieira da Rosa para a Rua Presudente João Goulart. Já a Maria da Luz Batista passa a ter sentido único de circulação da Presidente João Goulart para a Conceição Maria Vieira da Rosa.

Intervenções

Segundo a prefeitura, cada mudança no trânsito da cidade é precedida de estudos técnicos, cruzando dados de fluxo de veículos, de pedestres e de impactos no tráfego gerado, a partir do acompanhamento da Setran e das demandas recebidas pela Central 156 de Atendimento ao Cidadão.