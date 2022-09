O novo binário das ruas João Itiberê e Dr. Hugo de Barros, no Jardim das Américas, começa a funcionar a partir desta segunda-feira (26), às 11h.

A mudança é implantada pela Superintendência de Trânsito (Setran) para melhorar a circulação e ligação viária na região. Agentes da Setran estarão no local nos próximos dias para orientar os motoristas.

LEIA TAMBÉM:

>> Inverno não quer ir embora! Frio intensifica e traz alerta de geada para Curitiba

>> Professor acusado de assédio sexual em colégio de Curitiba é afastado após denúncia de alunas

a

Com a mudança, a Rua João Itiberê passa a ter sentido único de circulação da Rua Frei Vicente Salvador para a Rua Otávio Pereira dos Anjos. Já Rua Otávio Pereira dos Anjos passa a ter sentido único de circulação da Rua João Itiberê até a Avenida Cel. Francisco Heráclito dos Santos. E a Rua Dr. Hugo de Barros passa a ter sentido único de circulação da Avenida Cel. Francisco Heráclito dos Santos para a Rua Sinke Ferreira.

Além das alterações de sentidos, um novo semáforo foi instalado no cruzamento da Rua João Itiberê com a Avenida Cel. Francisco Heráclito dos Santos. E outro semáforo foi readequado na Rua Dr. Hugo de Barros com a Avenida Cel. Francisco Heráclito dos Santos.

Intervenções

Cada mudança no trânsito da cidade é precedida de estudos técnicos, cruzando dados de fluxo de veículos, de pedestres e de impactos no tráfego gerado, a partir do acompanhamento da Setran e das demandas recebidas pela Central 156 de Atendimento ao Cidadão.