O prefeito Rafael Greca recebeu, nesta sexta-feira (29), o médico oftalmologista Carlos Augusto Moreira Junior, do Hospital de Olhos do Paraná, e o deputado federal Luciano Ducci. Acompanhados dos oftalmologistas Carlos Augusto Moreira Neto (filho de Moreira Junior) e Ricardo Ducci (filho de Luciano), eles entregaram ao prefeito o convite para a inauguração do Novo Complexo do Hospital de Olhos do Paraná, dedicado ao atendimento exclusivo de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

O novo complexo será inaugurado na próxima sexta-feira (05), terá quatro salas cirúrgicas e vai atender, em média, sete mil consultas e cerca de mil cirurgias por mês.

“Curitiba vai ganhar um novo e grande Hospital de Olhos, com um moderno centro cirúrgico e um laboratório de ponta. O novo complexo vai funcionar junto ao tradicional solar da família Moreira e a boa notícia é que o atendimento será exclusivo pelo SUS”, comemora o prefeito. O complexo fica na Rua Visconde de Nacar, 810, no Centro.

Fundado em 1975, o Hospital de Olhos do Paraná é referência em atendimento de oftalmologia.

“É um ganho para Curitiba, que terá um patrimônio histórico restaurado, e para a população, que terá um atendimento pelo SUS de alto nível”, explicou o doutor Moreira Junior. O vice-prefeito Eduardo Pimentel também participou do encontro.

Congresso de Oftalmologia

Moreira Junior também contou que Curitiba vai sediar em 2022 o Congresso Brasileiro de Oftalmologia, de 7 a 10 de setembro. São esperados seis mil médicos no evento. “É o primeiro congresso presencial pós-pandemia. Vamos receber nossos amigos numa cidade tão bonita e que todo o Brasil quer conhecer”, conta o médico.

