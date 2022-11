Curitiba ganha seu 45º parque nesta sexta-feira (25). O prefeito Rafael Greca inaugura, às 16h30, o Parque Pinhal de Santana, primeira grande área verde de lazer da Regional Tatuquara.

Localizado no extremo sul da cidade, a 20 km do centro, a área de mata nativa tem 350 mil metros quadrados e fica na Rua Delegado Bruno de Almeida, em frente à aldeia indígena Kakané Porã.

A unidade de conservação conta com pista de caminhada, parquinho inclusivo com piso emborrachado, quadra poliesportiva, um Posto da Guarda Municipal e também caixas do Jardins de Mel, de abelhas nativas sem ferrão.

