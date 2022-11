Curitiba acaba de ganhar um novo centro de gastronomia, moda e beleza: o Spot Compact Mall. O espaço fica no Centro, é pet friendly e possui 19 operações — como Starbucks, loja de vinhos, cervejas e, em breve, um McDonald’s Sobremesas.

De acordo com o empresário Pedro Francisco Bonato Neto, um dos gestores do empreendimento, a ideia é trazer um espaço atual e eficiente para atender curitibanos e turistas, movimentando o comércio na região central da cidade.

Para isso, o shopping oferece música ao vivo, espaço kids, estacionamento próprio com 35 vagas e a transmissão dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, a partir da próxima semana.

Outro diferencial, segundo o gestor, é o compromisso com a sustentabilidade por meio de uma parceria firmada com a Compota Mais, empresa que redesenha o destino do lixo para gerar impactos positivos no meio ambiente e na sociedade.

“Todos os resíduos orgânicos serão coletados e destinados à compostagem”, explica ele. “Desta forma, estamos ajudando a reduzir o volume de resíduos que são destinados aos aterros e contribuindo com o meio ambiente”, continua.

Ainda segundo o empresário, o espaço conta com lojas de cosméticos e sala de reuniões para locação, além de ter espaços disponíveis para quem deseja empreender na área central da cidade.

Serviço

O Spot Compact Mall fica na Avenida Vicente Machado, 520, com funcionamento de segunda a sexta-feira, entre 9h e 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 22h. Mais informações pelo telefone (41) 99561-0020 ou pelo site do empreendimento.

