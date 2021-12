Dezembro é mês de festas de fim de ano – ainda com cuidados contra a covid-19 – e de inaugurações de grandes lojas e espaços comerciais em Curitiba. Entre os novos locais de compras, que poderão atender os clientes da capital e da região metropolitana na busca por presentes de Natal, itens para ceia ou para o brinde de Réveillon, estão dois supermercados que atuam no formato atacarejo e um novo shopping center. Confira as novidades, endereços e as datas de inauguração!

Assaí Atacadista

Assaí está localizado na Linha Verde, ao lado do antigo Trevo do Atuba. Foto: Rodrigo Cunha

Inaugura nesta quinta-feira (2), no bairro Atuba, em Curitiba, a nova loja da rede de atacarejo Assaí. Esta é a terceira unidade da marca na capital paranaense. A loja foi construída no espaço de uma antiga concessionária de caminhões que fica no local e consolida a região como a rota dos atacarejos. Perto dali, num raio de 1 km, existem lojas do Sams Club, Atacadão e Muffato Max.

A nova loja gerou pelo menos 250 empregos diretos, numa área de quase 15 mil metros quadrados, e vai representar uma opção com preços mais vantajosos para pequenos e médios comerciantes de Curitiba e também das cidades da região metropolitana, como Pinhais, Quatro Barras, Campina Grande do Sul, Colombo e Almirante Tamandaré.

Atacadista do “Condor”

O Grupo Zonta, dono da rede supermercadista Condor – que atua há 47 anos no Paraná – inaugura uma loja atacadista em Curitiba, nesta quinta-feira (2). Com nome ainda não divulgado, a nova loja será na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 2.297, na Cidade Industrial de Curitiba.

Mais detalhes sobre o empreendimento, do formato cash anda carry, serão divulgados pela empresa, nesta quarta-feira (1º), em um evento de lançamento para imprensa.

Shopping na Linha Verde

Com cerca de 20 mil metros quadrados, o novo shopping tem espaço para 230 lojas. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná

Outro inauguração aguardada é a do Park Shopping Boulevard, que seria aberto nesta quinta-feira (2), em Curitiba, mas teve a data de estreia alterada novamente. A Tribuna acompanha os serviços de finalização da obra do shopping, que terá 230 lojas, praça de alimentação gigante e 1,5 mil vagas de estacionamento. Por conta das obras ainda pendentes, o shopping mudou sua inauguração para o dia 9 de dezembro.

A Tribuna conseguiu, com exclusividade, uma imagem interna do shopping, que fica localizado na Linha Verde, na região do bairro Xaxim. Confira mais detalhes sobre o andamento das obras no novo shopping.

Praça de alimentação terá mais de 50 opções, entre restaurantes, fast food e quiosques. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná.

