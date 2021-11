Uma enorme obra de arte está ganhando forma e chamando a atenção de quem passa pela rua Martim Afonso, em Curitiba. As folhas verdes e o azul celeste estão quebrando a monotonia do que antes era apenas um paredão de concreto. Com 41 metros de altura e 68 metros de largura (2.788 metros quadrados), o maior painel urbano do sul do país já surpreende e muda o cenário local.

Idealizado pela Incorporadora GT Building, a obra tem o objetivo de melhorar a paisagem local e proporcionar uma visão de natureza e aconchego em meio aos prédios. A pintura está sendo feita pelos artistas plásticos Renê Muniz e Thiago Pessoa, que estão trabalhando há mais de 15 dias pendurados em andaimes.

De longe, eles são apenas um pontinho dentro da grandiosidade do painel. “Além da altura e dos desafios de uma grande obra, estamos tendo que enfrentar dias muito úmidos, que atrapalham um pouco o desenvolvimento dos trabalhos”, explica Renê. Ele disse ainda que, mesmo com condições climáticas não tão boas, o painel deve estar pronto até fim do mês.

Para a execução do desenho foi preciso uma grande estrutura: andaimes suspensos, treinamento para trabalho em altura e todo o equipamento de segurança, que inclui cintos, freios, capacetes e luvas. Além disso, um projetor noturno é usado para ampliar o desenho na superfície.

Thiago Pessoa, o artista curitibano envolvido no projeto, explica que apesar da alta capacidade do equipamento, serão necessárias duas etapas para conseguir ampliar o desenho na área total da parede. “É um trabalho pesado, temos que subir e descer dos andaimes várias vezes por dia para analisar a proporção e ver se o desenho está saindo como o esperado”, comenta.

Os artistas têm trabalhado de 10 a 12 horas por dia e contam com a ajuda de dois auxiliares. Eles utilizam trinchas, rolos e spray para dar conta de tantos metros quadrados de pintura. No total, vão ser utilizados mais de 500 litros de tinta acrílica.

Impacto visual e social

O mural urbano está sendo feito na parede dos fundos do Edifício Vitória. O prédio de 31 anos tem 108 apartamentos e mais de 200 moradores. “Estamos felizes em poder ser a tela do maior mural artístico do Sul do país, é algo que vai embelezar nosso bairro e, com certeza, ganhos para todos”, relata o síndico do edifício Fábio Sevscuec.

A obra, além de mudar totalmente a paisagem urbana da região, vai trazer benefícios para os condôminos do Edifício Vitória e para os moradores do bairro. “Esse é o DNA da GT Building, transformar espaços para que as pessoas vivam melhor. Todos nossos empreendimentos têm algo que surpreende e encanta os moradores, aqui além desse maravilhoso painel, que vai integrar também esse nosso empreendimento – o Casa Milano, que também será um marco na cidade” diz João Alfredo Thomé, diretor da GT.

