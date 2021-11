Será inaugurada neste sábado (27), em Curitiba, a Arena Referência Rent A Car, dedicada à prática de um esporte que está crescendo no país nos últimos anos: o hockey inline. A locadora de veículos negociou a cessão de uso de nome junto a FAC Esportes, gestora do espaço, e entre as duas empresas e a BR BATEL, foram investidos mais de R$ 100 mil no espaço.

O local é um dos poucos espaços no sul do Brasil com o piso profissional sport court, que permite a pratica de diversos esportes, como vôlei, futebol, handebol e o próprio hockey inline.

Para comemorar a inauguração da nova arena, será realizada neste fim de semana a quinta edição do Torneio Movember Hockey, um dos principais campeonatos abertos do Brasil, que acontece sempre no último final de semana do mês, associado à campanha Novembro Azul, de conscientização sobre a saúde masculina e de combate ao câncer de próstata.

“Além do incentivo ao esporte, a Referência acredita que o cuidado com a saúde é fundamental. Por isso, além da reforma da arena, a empresa assume, todos os anos, os custos dos exames médicos realizados pelos nossos colaboradores durante o Outubro Rosa e o Novembro Azul”, explica o diretor executivo da locadora, Ricardo Gritsch.

Movember Hockey

Além do Paraná, outros quatro estados do país participarão do campeonato: São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Entre os times que se enfrentarão nesta edição do torneio estão a Seleção Gaúcha de Hockey Inline, os Blacksmiths de Joinville, os Rap Rollers de Taubaté, e os Universal Eagles, de Minas Gerais. Do Paraná, três times participarão: as equipes Hold Yager e Thunder, de Curitiba; e o time Pé Vermelho, de Londrina.

Vários jogadores da Seleção Brasileira de Hockey estarão em Curitiba para o embate, como José Alexandre Gullardi e Gustavo Tecchio, que atualmente são técnicos da Seleção Brasileira Junior. Participam também Rafael de Magalhães, responsável técnico pela Seleção Brasileira Master, Gabriel Cozza, Fabrício Alvarenga, Key Miyazaki, Luiz Koenen.

Sob a liderança de Gustavo Tecchio da Hockeytown, Curitiba tem se tornado um dos grandes pólos formadores de atletas de alto nível competitivo, muitos deles jogadores da Seleção Brasileira de Hockey Inline.

Com isto, a Referência Rent A Car irá apoiar o projeto social com alunos do Colégio Estadual Senador Manoel Alencar Guimarães e outras escolas da região a fim de promover o esporte, a socialização e a descoberta de novos talentos, através da doação de materiais esportivos.

SERVIÇO

O que? 5ª Edição do Torneio Movember Hockey.

Quando? Dias 27 e 28 de novembro.

Onde? Arena Referência Rent A Car (Clube Três Marias, Avenida Três Marias, 25, Orleans, Curitiba).

Que horas? Sábado das 10h30 às 20h e domingo das 8h às 15h.

Mais informações: www.hockeytown.com.br