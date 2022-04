Para os curitibanos que esperavam uma semana ensolarada na capital paranaense, a notícia não é das melhores. Segundo o Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná), a cidade deve enfrentar dias parcialmente nublados e com pancadas de chuva a partir de hoje até quinta-feira (14).

Já as temperaturas também devem cair até o domingo de Páscoa (17), devido à uma frente fria que atua principalmente no oeste do estado, que também deverá aumentar as chances de instabilidade em Curitiba e na Região Metropolitana.

Nesta segunda (11), a máxima na capital ainda alcançará os 21ºC, enquanto a mínima será de 17ºC. Na terça, as temperaturas sobem um pouco, com máxima de 23°C e mínima de 18ºC, mas chuvas moderadas devem ocorrer no meio da tarde, sem alterações bruscas nos termômetros. A quarta-feira também apresenta previsão de chuvas moderadas.

Já na quinta-feira (14), os curitibanos precisarão estar preparados para chuvas fortes, com alta precipitação, e queda nas temperaturas. O Simepar prevê máxima de 19ºC e mínima de 13ºC.

No fim de semana, o frio estará ainda mais próximo. Na sexta-feira, mesmo com céu claro, a temperatura não passará dos 15ºC, enquanto a mínima será de 10°C. Sábado e domingo devem apresentar um cenário semelhante até a próxima segunda-feira, quando os termômetros apresentarão nova alta nas temperaturas.

