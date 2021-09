Curitiba começa nesta quinta-feira (23) a vacinação de adolescentes nascidos entre 24 de setembro de 2003 e 23 de setembro de 2009, com deficiência severa e permanente. Serão vacinados também os adolescentes com comorbidades, nascidos a partir de 24 setembro de 2003 até o final de 2004.

Pais e/ou responsáveis devem acompanhar o adolescente, para a assinatura do termo de consentimento. A expectativa é de que 9 mil pessoas procurem os 22 postos de vacinação espalhados pela cidade. Eles ficarão abertos das 8h às 17h (veja a lista abaixo).

A ampliação da vacinação dos adolescentes com comorbidades de outras faixas etárias dependerá de avaliação do estoque de vacina.

Adolescentes de 12 a 17 anos acamados também começaram a ser imunizados nesta quarta-feira (22/9). Pacientes não acompanhados pelo SUS podem se inscrever pelo telefone da Central de Atendimento (3350-9000). Quem já é acompanhado será procurado por uma equipe da unidade de saúde.

Vacinação pra adolescentes sem comorbidades

Sobre o grupo sem comorbidades, a Secretária de Saúde Márcia Huçulak informou na noite desta quarta-feira que aguarda a chegada de novas doses por parte do Ministério da Saúde para então dar início à vacinação deste grupo de adolescentes.

No dia 16 de setembro, o Ministério da Saúde recomendou a suspensão da vacinação a de adolescentes entre 12 e 17 anos sem comorbidades. Porém, dias depois, pode voltar atrás e liberar novamente a vacinação para este grupo.

Orientação para receber a vacina

Para receber a vacina, orientação é que seja feito cadastro prévio dos adolescentes pelos pais, como dependente, na plataforma Saúde Já, no site ou pelo aplicativo do celular. Também é preciso apresentar documento de identificação com foto, CPF ou certidão de nascimento do adolescente.

Além disso, é preciso apresentar comprovante de residência com endereço de Curitiba, que pode estar no nome do pai ou da mãe, anexado a um documento que comprove a filiação. Para os casos de locações não formalizadas por imobiliárias, deverá ser apresentado o comprovante do endereço da residência com uma declaração do proprietário do imóvel, com responsabilização legal pela locação e pela informação.

Locais de Vacinação em Curitiba

Das 8h às 17h

1 – US Ouvidor Pardinho- Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

2 – Centro de Referência, esportes e atividade física – Rua Augusto de Mari, 2.150 – Guaíra

3 – US Salvador Allende – Rua Celeste Tortato Gabardo, 1.712 – Sítio Cercado

4 – US Parigot de Souza – Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado

5 – US Vila Diana – Rua René Descartes, 537 – Abranches

6 – Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira – Rua Guilherme Ihlenfeldt, 233 – Bacacheri

7 – US Bairro Alto – Rua Jornalista Alceu Chichorro, 314 – Bairro Alto

8 – US Santa Efigênia – Rua Voltaire, 139 – Barreirinha

9 – US Jardim Paranaense – Rua Pedro Nabosne, 57 – Alto Boqueirão

10 – US Visitação – Rua Dr. Bley Zornig, 3136 – Boqueirão

11 – US Camargo – Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

12 – US Uberaba – Rua Cap. Leônidas Marques, 1392 – Uberaba

13 – Clube da Gente CIC – Rua Hilda Cadilhe de Oliveira, nº 700

14 – US Oswaldo Cruz – Rua Pedro Gusso, 3749 – Cidade Industrial

15 – US Vila Feliz – Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

16 – US Aurora – Rua Theofhilo Mansur, 500 – Novo Mundo

17 – US Pinheiros – Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

18 – US Orleans – Av. Ver. Toaldo Túlio, 4.577 – Orleans

19 – US Campina do Siqueira – Rua General Mário Tourinho, 1684 – Campina do Siqueira

20 – Rua da Cidadania do Tatuquara – Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

21 – Rua da Cidadania do Fazendinha – Rua Carlos Klemtz, 1.700

22 – US Santa Quitéria 2 – Rua Bocaíuva, 310 – Santa Quitéria

