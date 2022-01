Cerca de 88,7 mil imóveis estão isentos do pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) em 2022. O volume equivale a mais de 10% dos 811,5 mil imóveis tributados na capital. São imóveis exclusivamente residenciais com até 70 metros quadrados de área construída e valor venal de até R$ 140 mil, com acabamento do tipo simples.

Para esses imóveis, o pagamento será apenas de 50% da Taxa de Coleta de Lixo (TCL), ou R$ 143.

“Esses imóveis foram enquadrados automaticamente na isenção do imposto, em razão dos dados de cadastro, e não há necessidade de reivindicar o benefício”, diz Sergio Luiz Primo, diretor do departamento de rendas imobiliárias -IPTU, da secretaria municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento.

+ Leia mais: Paraná recebe 60 mil vacinas contra covid-19 pra crianças de 5 a 11 anos. E a aplicação?

Na carta enviada pelos Correios, o contribuinte isento do IPTU receberá um boleto para a pagamento da TCL em cota única e vencimento em 10 de fevereiro. Também é possível gerar o documento pela internet https://iptu-dam.curitiba.pr.gov.br/Parcelamento e pelo Curitiba APP, ou nos núcleos da Secretaria de Planejamento, Finanças e Orçamento que funcionam nas dez Ruas da Cidadania.

O horário de atendimento é das 8 horas às 17 horas, de segunda a sexta-feira. É necessário ter em mãos a Inscrição Imobiliária e Sublote ou a Indicação Fiscal do Imóvel, além do CPF ou CNPJ do proprietário.

O documento de arrecadação da TCL pode ser pago nos bancos conveniados, nos caixas eletrônicos ou por meio do internet banking. Também é possível pagar por meio de cartão de débito ou crédito ou ainda colocar em débito automático. Os bancos conveniados para pagamento são Caixa Econômica Federal; Bradesco; Banco do Brasil; Santander; Itaú/Unibanco; Sicredi; Sicoob; Mercantil e Ailos.

Outros grupos

Também têm direito à isenção, mas é necessário protocolar o pedido junto à Prefeitura, os seguintes grupos: clubes filiados à Federação Paranaense de Futebol Amador; ex-combatentes na II Guerra Mundial; e entidades civis sem fins lucrativos, inclusive clubes sociais.

Imóveis considerados de patrimônio histórico cultural; proprietários ou possuidores de terrenos integrantes do setor especial de áreas verdes; terrenos ocupados com atividade econômica primária, e proprietários idosos podem obter redução do valor do IPTU.

+ Veja mais: Ratinho Junior troca três secretários. “Fortalecer o terceiro setor”, justifica

Tanto no caso de solicitação de isenção, quanto no de redução do IPTU, é necessário protocolar o pedido até 10 de fevereiro, preferencialmente via PROCEC (Processo Eletrônico de Curitiba). As regras e os documentos necessários para casa caso podem ser conferidos aqui: https://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/isencao-e-reducao/373

Com a abertura do protocolo, o contribuinte terá que anexar toda documentação exigida, e depois pode acompanhar o trâmite, já que a plataforma tem o registro sistêmico das informações.

Saiba mais detalhes sobre o PROCEC clicando aqui!

O serviço também está disponível nos núcleos da Finanças nas Ruas das Cidadanias e na sede da Prefeitura, no Centro Cívico.