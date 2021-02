A prefeitura de Curitiba aplicou, nessa segunda-feira (25), mais 1.517 doses da Coronovac, totalizando 4.563 pessoas imunizadas contra covid-19 na capital. Nesta segunda-feira, foram vacinados 892 moradores, funcionários e cuidadores de instituições de longa permanência e 625 profissionais que atuam em alas covid dos serviços de saúde da cidade. Lembrando que as pessoas não devem ir ao pavilhão do Parque Barigui pra ter a vacina, basta se cadastrar pelo app Saúde Já Curitiba e esperar ser convocado.

Para esta primeira fase de vacinação, Curitiba recebeu 23.160 doses da Coronavac. O montante é referente às primeiras doses a serem aplicadas no público prioritário elencado pelo Plano Municipal de Imunização. As vacinas para a segunda dose estão estocadas no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) e serão repassadas ao município nas próximas semanas, assim que for encerrada a primeira rodada de vacinação.

Grupos

Os grupos já definidos para receber a vacina nesta fase são: os 250 profissionais da enfermagem que estão atuando como vacinadores na campanha; os cerca de 6 mil moradores, funcionários e cuidadores das 127 instituições de longa permanência; 93 indígenas aldeados da aldeia Kakané Porã, na Regional Tatuquara; os cerca de 12 mil profissionais de saúde da linha de frente da pandemia em toda a cidade; e as equipes das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além de profissionais de serviços de remoção médica particulares. São cerca de 2.500 profissionais.