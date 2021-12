A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba não registrou óbitos de moradores da cidade por covid-19 nesta quarta-feira (1º), contabilizando as últimas 48 horas. Em novembro, a cidade já havia confirmado retroativamente as primeiros datas sem mortes de casos que estavam em investigação. Nesta quarta-feira, teve o primeiro dia sem registros, o que não acontecia há 543 dias (desde 6/6/2020).

“Meu coração se enche de alegria ao anunciar que Curitiba registrou novamente dois dias sem morte pela covid-19, nos enchendo de esperança para vencer a pandemia. Viva a vacina, viva a vida e viva Curitiba”, comemorou o prefeito Rafael Greca.

Um dos fatores que tem contribuído para a redução das mortes é o avanço na imunização. Curitiba atingiu a marca de 94% dos moradores com 12 anos ou mais (público-alvo) com ao menos uma dose da vacina anticovid e 84,5% com o ciclo de imunização completo.

“É mais uma notícia muito animadora e que comprova os benefícios da vacina e das medidas de enfrentamento da pandemia que tomamos até aqui. Mostra que estamos no caminho certo e por isso os curitibanos devem seguir com esses cuidados “, disse a secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak.

A SMS lembra que as informações são dinâmicas e todos os óbitos por covid passam por intensa investigação. Assim é possível que o número de mortes notificados em um dia possa sofrer alteração.

Novos casos

Nesta quarta-feira (1º), Curitiba registrou 49 novos casos de covid-19, totalizando 298.550 moradores de Curitiba que já testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 289.597 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

Até o momento foram contabilizadas 7.798 mortes na cidade provocadas pela doença. São 1.155 casos ativos na cidade, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.

Leitos do SUS

Nesta quarta-feira (1º), a taxa de ocupação dos 120 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 está em 33%. Restam 80 leitos livres.

A taxa de ocupação dos 114 leitos de enfermarias SUS covid-19 está em 35%. Há 74 leitos vagos.

A SMS esclarece que os dados da ocupação de leitos em Curitiba são dinâmicos, com alterações ao longo do dia.

Números da covid-19 em 1º de dezembro

49 novos casos confirmados

Nenhum óbito nas últimas 48h

Números totais

Confirmados – 298.550

Casos ativos – 1.155

Recuperados – 289.597

Óbitos – 7.798

Web Stories