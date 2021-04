Depois das avenidas Visconde de Guarapuava, Silva Jardim e Presidente Kennedy, a Superintendência de Trânsito (Setran) vai dar continuidade à padronização em 50 km/h o limite de velocidade em diversas ruas da cidade. A alteração já ocorreu também nas ruas João Bettega, Desembargador Westphalen e Engenheiros Rebouças.

O projeto, que iniciou em 2020, vai se estender nos próximos meses para vias como Victor Ferreira do Amaral, Júlia da Costa, Princesa Izabel, Almirante Tamandaré, Ângelo Sampaio, João Negrão e XV de Novembro.

“Com exceção das vias rápidas, Avenida Comendador Franco e Linha Verde, as demais passarão por essa mudança que tem como foco evitar e, principalmente, reduzir a gravidade dos acidentes ocasionados, além da própria organização do trânsito”, explicou a superintendente de Trânsito, Rosangela Battistella.

A Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza (ligação do Campo do Siqueira à CIC) e a Avenida Mascarenhas de Moraes (do Santa Cândida ao Atuba) são algumas das vias que permanecerão com limite permitido de 60 km/h. A Linha Verde e a Avenida Comendador Franco continuam com 70km/h.