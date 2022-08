Não foi Mega-Sena, mas o sortudo ficou milionário! O maior prêmio do Nota Paraná de agosto saiu para um morador do bairro Cajuru, em Curitiba. Ele concorreu com 5 bilhetes gerados de 8 notas fiscais emitidas (bilhete premiado número 22792331). O segundo maior prêmio, de R$ 200 mil, também saiu para um consumidor da capital, do bairro Santa Felicidade. Ele concorreu com 16 bilhetes gerados de 25 notas fiscais emitidas (bilhete premiado 8684559). O sorteio foi realizado nesta segunda-feira (08), na sede da Receita Estadual de Maringá.

O Nota Paraná devolve ao contribuinte parte do ICMS pago nas compras no comércio varejista e distribui prêmios mensais aos cadastrados. Ainda esta semana os vencedores do sorteio serão notificados pela equipe do Nota Paraná.

Quando o consumidor é contemplado com os prêmios maiores a coordenação do programa entra em contato por ligação através do número disponível no cadastro do programa. Para verificar se possui bilhetes premiados, o consumidor deve acessar seu cadastro no aplicativo ou no site do Nota Paraná e inserir o CPF e senha. Não é encaminhada mensagem por WhatsApp ou outro aplicativo.

Além dos prêmios maiores, 40 consumidores foram contemplados com prêmios de R$ 10 mil. Outras 40 mil pessoas receberam prêmios de R$ 10. As entidades sem fins lucrativos concorreram a valores de R$ 100 e R$ 20 mil.

Paraná Pay

O Paraná Pay também realizou sorteios mensais para uso exclusivo nos estabelecimentos da área do turismo, credenciados no programa. Foram distribuídos 8 mil prêmios de R$ 100, totalizando R$ 800 mil. Os contribuintes que fizeram o aceite do Paraná Pay concorrem em ambos os programas.